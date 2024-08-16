В Петербурге суд отказал в домашнем аресте восьмиклассника, обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетним

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для восьмиклассника, обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетним (
Следствие запрашивало для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. «Суд следствию отказал, избрав запрет определенных действий по 14.10.2024», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Школьника задержали 14 августа. Перед этим в полицию обратилась мама девятилетнего ребёнка, заявив, что её сына совратил неизвестный. Было установлено, что мальчик со своим новым «другом» познакомился во дворе. Эта встреча, как считается, в итоге переросла в сексуальное насилие.