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    В Петербурге суд отказал в домашнем аресте восьмиклассника, обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетним

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    Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для восьмиклассника, обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетним (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 16 августа публикует итоги процесса, проходящего в закрытом режиме.

    Следствие запрашивало для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. «Суд следствию отказал, избрав запрет определенных действий по 14.10.2024», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    Школьника задержали 14 августа. Перед этим в полицию обратилась мама девятилетнего ребёнка, заявив, что её сына совратил неизвестный. Было установлено, что мальчик со своим новым «другом» познакомился во дворе. Эта встреча, как считается, в итоге переросла в сексуальное насилие. 15 августа стало известно, что подросток находится в ИВС. В четверг юноше предъявили обвинение. Свою вину он признал.

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