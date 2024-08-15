В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним

Полиция Выборгского района Петербурга задержала подозреваемого в совращении девятилетнего мальчика. Фигурант и сам оказался ребёнком. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 августа.

Накануне ночью в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее девятилетний сын познакомился в школьном дворе с неизвестным, тот начал переписку, скидывал видео однополого секса, а позже в одном из подъездов старший товарищ совершил насильственные действия сексуального характера. По данному факту в СК возбудили уголовное дело.

