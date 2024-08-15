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Происшествия В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним

В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним

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13 комментариев

Полиция Выборгского района Петербурга задержала подозреваемого в совращении девятилетнего мальчика. Фигурант и сам оказался ребёнком. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 августа.

Накануне ночью в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее девятилетний сын познакомился в школьном дворе с неизвестным, тот начал переписку, скидывал видео однополого секса, а позже в одном из подъездов старший товарищ совершил насильственные действия сексуального характера. По данному факту в СК возбудили уголовное дело.

Уже после полудня удалось задержать подозреваемого. Им оказался 14-летний учащийся восьмого класса. Фигурант помещен в ИВС.

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Комментарии
13
AndrewBarsik
15 августа 2024, 09:22
Государство должно положить решительный конец оголтелой пропаганде однополой любви. А то, бывает, включишь вечером телевизор на центральных каналах - послушать, что умные люди говорят про внутриполитическую и внешнеполитическую ситуацию, а там за круглым столом - вместо умных людей стоят апологеты однополой любви в худшем смысле слова и истерически повизгивают, грозя трясущимися ручонками удалённому противнику.
Pravda178
15 августа 2024, 09:24
Бараны закончились?
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