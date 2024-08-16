    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    2 м/с, южн

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.8eur98.32

    Марс и Юпитер украсили небо над Лахтой. Посмотрите, как планеты выглядят на восходе

    1153
    1 комментарий

    В середине августа петербуржцы невооруженным глазом смогут увидеть в небе сразу две планеты Солнечной системы — Марс и Юпитер. Наблюдение за ними лучше начать с часа ночи.

    Видео и фото восходящих планет поделились в пресс-службе Лахта Центра в пятницу, 16 августа. На кадрах видно, как Марс и Юпитер медленно поднимаются над самым высоким зданием Петербурга. Сначала обе планеты имеют красноватый оттенок, и их сложно отличить друг от друга.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    «Но стоит им подняться выше 10 градусов над горизонтом — и алый цвет остается только у Марса. У Юпитера же, помимо мягкой бледно-оранжевой окраски, также становятся заметнее крупные спутники», — поясняют в пресс-службе Лахта Центра.

    Отмечается, что на кадрах, сделанных накануне ночью, спутники Юпитера — Ганимед, Ио, Европа и Каллисто — настолько приблизились друг к другу, что слились в одну точку.

    В конце июля камеры Лахты запечатлели еще одно невероятное по своей красоте явление. На видео попало последнее в текущем году низкое полнолуние. Огромная ярко-желтая Луна проплывала за небоскребом и на мгновение будто превратилась в исполинский фонарь, украшающий здание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close