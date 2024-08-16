Марс и Юпитер украсили небо над Лахтой. Посмотрите, как планеты выглядят на восходе

В середине августа петербуржцы невооруженным глазом смогут увидеть в небе сразу две планеты Солнечной системы — Марс и Юпитер. Наблюдение за ними лучше начать с часа ночи.



Видео и фото восходящих планет поделились в пресс-службе Лахта Центра в пятницу, 16 августа . На кадрах видно, как Марс и Юпитер медленно поднимаются над самым высоким зданием Петербурга. Сначала обе планеты имеют красноватый оттенок, и их сложно отличить друг от друга.