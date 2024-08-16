Марс и Юпитер украсили небо над Лахтой. Посмотрите, как планеты выглядят на восходе

В середине августа петербуржцы невооруженным глазом смогут увидеть в небе сразу две планеты Солнечной системы — Марс и Юпитер. Наблюдение за ними лучше начать с часа ночи.
Видео и фото восходящих планет поделились в пресс-службе Лахта Центра в пятницу,
«Но стоит им подняться выше 10 градусов над горизонтом — и алый цвет остается только у Марса. У Юпитера же, помимо мягкой бледно-оранжевой окраски, также становятся заметнее крупные спутники», — поясняют в пресс-службе Лахта Центра.
Отмечается, что на кадрах, сделанных накануне ночью, спутники Юпитера — Ганимед, Ио, Европа и Каллисто — настолько приблизились друг к другу, что слились в одну точку.
В конце июля камеры Лахты запечатлели еще одно невероятное по своей красоте явление. На видео попало последнее в текущем году низкое полнолуние. Огромная ярко-желтая Луна проплывала за небоскребом и на мгновение будто превратилась в исполинский фонарь, украшающий здание.