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    Грузовой контейнер прилег перед мостом Александра Невского. Скопилась огромная пробка

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    Грузовой контейнер не доехал до пункта своего назначения, перекрыв въезд на мост Александра Невского днем 16 августа. Сервис «Яндекс. Карты» показывает бордовый заезд на мост в районе Заневского проспекта.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В районе 14:30 водители сообщили, что проехать практически невозможно. По словам очевидцев, контейнер «перекрыл левый и средний ряд». В районе заезда на мост скопилось огромное количество общественного транспорта. Сейчас в сторону центра города дорога, судя по всему, может занять не один час.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    ГКУ «Организатор перевозок» временно изменял маршруты троллейбусов №№ 1 и 22. Примерно за 30 минут их движение было восстановлено по обычному пути.

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    В 15:10 ситуация на дороге стала более спокойной. Сейчас, судя по «Яндекс. Картам», затруднения в движении есть только в районе самого грузового контейнера.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Мост Александра НевскогоПробкаКонтейнерОрганизатор перевозок
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