Грузовой контейнер прилег перед мостом Александра Невского. Скопилась огромная пробка

Грузовой контейнер не доехал до пункта своего назначения, перекрыв въезд на мост Александра Невского днем 16 августа. Сервис «Яндекс. Карты» показывает бордовый заезд на мост в районе Заневского проспекта.
В районе 14:30 водители сообщили, что проехать практически невозможно. По словам очевидцев, контейнер «перекрыл левый и средний ряд». В районе заезда на мост скопилось огромное количество общественного транспорта. Сейчас в сторону центра города дорога, судя по всему, может занять не один час.
читатель «Фонтанки»
ГКУ «Организатор перевозок» временно изменял маршруты троллейбусов №№ 1 и 22. Примерно за 30 минут их движение было восстановлено по обычному пути.
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В 15:10 ситуация на дороге стала более спокойной. Сейчас, судя по «Яндекс. Картам», затруднения в движении есть только в районе самого грузового контейнера.