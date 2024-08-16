В Мурино потушили пожар на производстве аттракционов. Посмотрите, как техника боролась с огнем

Складское помещение загорелось ранним утром 16 августа в Круговом проезде, 5, в Мурино. Судя по снимкам комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, в результате пожара рухнула крыша крупного производства аттракционов и детского оборудования.





О ликвидации пожара в 7:20 утра сообщили в региональном МЧС. В результате возгорания никто не пострадал. Однако по фотографиям видно, что производственное здание полностью сгорело. Кровля и стены разрушились. К слову, пожару был присвоен ранг 1-бис.

