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    В Мурино потушили пожар на производстве аттракционов. Посмотрите, как техника боролась с огнем

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    Складское помещение загорелось ранним утром 16 августа в Круговом проезде, 5, в Мурино. Судя по снимкам комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, в результате пожара рухнула крыша крупного производства аттракционов и детского оборудования.


    О ликвидации пожара в 7:20 утра сообщили в региональном МЧС. В результате возгорания никто не пострадал. Однако по фотографиям видно, что производственное здание полностью сгорело. Кровля и стены разрушились. К слову, пожару был присвоен ранг 1-бис.

    МЧС России

    Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ленобласти, специалисты уже начали собирать пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки для исследований в лаборатории. Однако экспресс-проверка показала, что «превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено».

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    Пожаром также заинтересовалась прокуратура Ленобласти. Ведомство уже инициировало проверку. «В ходе проверки будут установлены причины происшествия и дана оценка деятельности контролирующих органов», — поясняет прокуратура.

    Комитет правопорядка и безопасности ЛО

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что огонь охватил 2 400 квадратных метров. На тушении работали семь единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС девять человек и четыре машины. На место выезжали дежурные смены 100-й и 147-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области, 75-й пожарно-спасательной части Петербурга и СПТ ГУ МЧС России по Ленобласти.

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