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    Мощный пожар в Мурино: огонь охватил 2400 кв. м в ангаре по производству детского оборудования

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    Сильный пожар начался рано утром 16 августа в Мурино к северу от Петербурга. Жители северных районов наблюдают мощный столб дыма, стелющийся над землёй.

    Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
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    По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, в 5:15 поступило сообщение о пожаре в Мурино, в Круговом проезде, 5 (Всеволожский район). Судя по «Яндекс.Карте», это промзона. В ГУ МЧС отметили, что загорелся ангар по производству детского оборудования.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    Огонь охватил 2400 кв. м. На тушении работали семь единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС девять человек и четыре машины. На место выехали дежурные смены 100, 147 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области, 75 пожарно-спасательной части Петербурга и СПТ ГУ МЧС России по Ленинградской области.

    «В 06:25 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала», — отмечается в сообщении.

    Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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    ПожарМурино
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