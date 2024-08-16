«Странно, когда уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь»: арестованный подполковник Фролов не признал вину в мошенничестве

Подполковник Константин Фролов, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве организованной группой, не признал свою вину. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.
Издание ссылается на заявление самого Фролова, сделанное после оглашения постановления военного суда, продлившего ему срок ареста до 19 ноября.
«Очень странно, когда у нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать», — сказал подполковник и добавил, что он «защищал свою Родину».
«До этого весь год говорили, что я герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», — заявил фигурант уголовного дела. По мнению арестованного, его пребывание в зоне СВО будет куда полезнее пребывания в СИЗО.
Защита Фролова намерена обжаловать продление ареста.
Обвиняемый в особо крупном мошенничестве подполковник в составе специальной бригады выполнял задачи в зоне проведения спецоперации. В Министерстве обороны его называли героем, добавив фотографию Фролова на страницу «Герои Z», и рассказали, что возглавляемая им группа подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков.
Фролов — бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, об аресте которого ранее сообщала «Фонтанка». 4 июля 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО до 19 августа текущего года. Городилов также не признал свою вину. Фабула дела неизвестна, но Городилову и Фролову вменяют мошенничество на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Судебные заседания по продлению срока ареста обоим офицерам проходили в четверг в закрытом режиме, в разное время и в разных залах. Им грозит до 10 лет колонии.