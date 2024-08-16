«Странно, когда уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь»: арестованный подполковник Фролов не признал вину в мошенничестве

Подполковник Константин Фролов, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве организованной группой, не признал свою вину. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.

Издание ссылается на заявление самого Фролова, сделанное после оглашения постановления военного суда, продлившего ему срок ареста до 19 ноября.

«Очень странно, когда у нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать», — сказал подполковник и добавил, что он «защищал свою Родину».