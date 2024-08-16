16 сентября - круглый стол «Между булочными и ПВЗ: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках»

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group), за первое полугодие 2024 года сократилось предложение встроенных коммерческих помещений в жилых комплексах Петербурга. Вместе с жильем они перетекают в областные пригороды — если рассматривать совокупный объем предложения в агломерации, то он вырос на 28%. При этом арендаторы для встроенной коммерции стали находиться быстрее. О том, что сейчас происходит на рынке коммерческой недвижимости в районах новостроек — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
Как развивается рынок встроенных коммерческих помещений в Петербурге и в пригородах? В чем отличие?
Какие типы бизнеса (булочные, ПВЗ, магазины, салоны и т.д.) сейчас наиболее востребованы в новостройках? Чего не хватает и как можно привлечь этих арендаторов?
Как спланировать грамотный набор арендаторов для того, чтобы жители были всем обеспечены? Кто управляет коммерческой недвижимостью в новостройках?
Как изменились предпочтения арендаторов встроенной коммерческой недвижимости в жилых комплексах за последние годы?
Какие перспективы у коммерческих помещений в новых жилых районах как у инструмента для инвестиций?
Какие факторы влияют на скорость нахождения арендаторов для встроенных коммерческих помещений?
Как развитие инфраструктуры (школы, детские сады, транспорт) вокруг новостроек влияет на привлекательность коммерческих площадей?
Крупные форматы коммерческой недвижимости в районах новостроек: отдельно стоящие бизнес-центры, торговые центры и т. п.
Будущее стрит-ретейла в Петербурге и Ленобласти?
К участию приглашаются: застройщики, брокеры коммерческой недвижимости, управляющие компании в сфере стрит-ретейла, эксперты рынка, представители торговых сетей, общепита, маркетплейсов.
Круглый стол пройдет в 16:00 / 16 сентября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63