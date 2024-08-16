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Недвижимость 16 сентября - круглый стол «Между булочными и ПВЗ: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках»

16 сентября - круглый стол «Между булочными и ПВЗ: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках»

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По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group), за первое полугодие 2024 года сократилось предложение встроенных коммерческих помещений в жилых комплексах Петербурга. Вместе с жильем они перетекают в областные пригороды — если рассматривать совокупный объем предложения в агломерации, то он вырос на 28%. При этом арендаторы для встроенной коммерции стали находиться быстрее. О том, что сейчас происходит на рынке коммерческой недвижимости в районах новостроек — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

  • Как развивается рынок встроенных коммерческих помещений в Петербурге и в пригородах? В чем отличие?

  • Какие типы бизнеса (булочные, ПВЗ, магазины, салоны и т.д.) сейчас наиболее востребованы в новостройках? Чего не хватает и как можно привлечь этих арендаторов?

  • Как спланировать грамотный набор арендаторов для того, чтобы жители были всем обеспечены? Кто управляет коммерческой недвижимостью в новостройках?

  • Как изменились предпочтения арендаторов встроенной коммерческой недвижимости в жилых комплексах за последние годы?

  • Какие перспективы у коммерческих помещений в новых жилых районах как у инструмента для инвестиций?

  • Какие факторы влияют на скорость нахождения арендаторов для встроенных коммерческих помещений?

  • Как развитие инфраструктуры (школы, детские сады, транспорт) вокруг новостроек влияет на привлекательность коммерческих площадей?

  • Крупные форматы коммерческой недвижимости в районах новостроек: отдельно стоящие бизнес-центры, торговые центры и т. п.

  • Будущее стрит-ретейла в Петербурге и Ленобласти?

К участию приглашаются: застройщики, брокеры коммерческой недвижимости, управляющие компании в сфере стрит-ретейла, эксперты рынка, представители торговых сетей, общепита, маркетплейсов.

Круглый стол пройдет в 16:00 / 16 сентября 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63

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