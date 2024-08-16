16 сентября - круглый стол «Между булочными и ПВЗ: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках»

Как развивается рынок встроенных коммерческих помещений в Петербурге и в пригородах? В чем отличие?

Какие типы бизнеса (булочные, ПВЗ, магазины, салоны и т.д.) сейчас наиболее востребованы в новостройках? Чего не хватает и как можно привлечь этих арендаторов?

Как спланировать грамотный набор арендаторов для того, чтобы жители были всем обеспечены? Кто управляет коммерческой недвижимостью в новостройках?