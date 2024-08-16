СМИ: 5 человек обвиняются в распространении наркотика, ставшего причиной смерти Мэттью Перри. Среди них — «королева кетамина»

В США пятерым лицам предъявили обвинение в распространении кетамина, который стал причиной смерти актера и сценариста Мэттью Перри. В деле фигурирует двое врачей, личный помощник Перри и наркодилеры.





Как сообщает 15 августа американское издание New York Times, в четверг арестовали наркодилера Джасвин Сангхи (известную в США как «королева кетамина»), а также врача Сальвадора Пласенсии, через которого актер получал препарат. Они свою вину не признали. Им может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного.



Остальные трое фигурантов признали свою вину. Среди них личный помощник Мэттью Перри, который ввел актеру не менее 27 уколов кетамина в течение пяти дней до его смерти. Также около трех уколов были сделаны в день, когда Перри умер. Кроме того, в продаже признался еще один врач — Марк Чавес. Он закупал кетамин у оптового дистрибьютера, предоставляя поставщику поддельные рецепты на препарат.



«Когда врачи клиники отказались увеличить его дозировку, он обратился к недобросовестным врачам, которые видели в Перри способ быстро заработать деньги. Доктор Пласенсия и доктор Чавес нарушили клятву, которую они дали», — приводит слова знакомой Перри New York Times.



Отмечается, что в отчетных документах о результатах вскрытия актера говорится, что кетамин, обнаруженный в его крови, был эквивалентен количеству, которое используют во время общей анестезии.



Напомним, Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября. Тело Перри обнаружили в джакузи у него дома. За пару часов до этого Перри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол — смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Он отправил помощника с поручением. После возвращения ассистент обнаружил, что «Перри не отвечает».



Мэттью Перри был известен ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Также он сыграл в романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем» и в других фильмах.

