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    В Красное Село и Ломоносов пустят дополнительные электрички по выходным

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    «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» с 17 августа усилит движение поездов между Балтийским вокзалом и двумя пригородами Петербурга. Несколько дополнительных электричек будут ходить по выходным в Красное Село и Ломоносов.

    Как сообщает 16 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, по субботам и воскресеньям назначено по три дополнительных электропоезда из Петербурга до Ораниенбаума и обратно. С Балтийского вокзала они будут уходить в 9:05, 10:24 и 12:20, а от станции «Ораниенбаум-1» — в 10:55, 11:33 и 14:04. Всего по выходным на этом направлении будут курсировать 60 электропоездов.

    Между Петербургом и Красным Селом назначены две дополнительные электрички: в 16:50 с Балтийского вокзала и в 17:36 из Красного Села. Или, точнее, эти электропоезда теперь будут ходить каждый день, а не только по будням. Таким образом, в день по выходным между Петербургом и Красным Селом будут курсировать 32 поезда.

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    ПетербургЭлектричкиБалтийский вокзал
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