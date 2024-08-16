В Красное Село и Ломоносов пустят дополнительные электрички по выходным

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» с 17 августа усилит движение поездов между Балтийским вокзалом и двумя пригородами Петербурга. Несколько дополнительных электричек будут ходить по выходным в Красное Село и Ломоносов.



Как сообщает 16 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, по субботам и воскресеньям назначено по три дополнительных электропоезда из Петербурга до Ораниенбаума и обратно. С Балтийского вокзала они будут уходить в 9:05, 10:24 и 12:20, а от станции «Ораниенбаум-1» — в 10:55, 11:33 и 14:04. Всего по выходным на этом направлении будут курсировать 60 электропоездов.