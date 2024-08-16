Падение военного самолета в Иркутской области: есть погибший

Один из пилота упавшего бомбардировщика Ту-22М3 скончался, трое остаются в больнице. Работы на месте крушения продолжались всю ночь. Об этом 16 августа сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
«К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России», — написал Кобзев.
Остальные пилоты госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», — добавил Кобзев.
Напомним, военный самолет Ту-22М (дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, способен нести ядерное оружие) упал во время планового полёта вечером 15 августа в Иркутской области, недалеко от поселка Михайловка, в безлюдной местности. По свидетельствам очевидцев, перед падением самолет загорелся в воздухе. Разрушений на земле нет. Четыре пилота катапультировались.