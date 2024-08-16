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    Следующая остановка — Невский проспект. Проверь свои знания о петербургском транспорте

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    2 комментария
    Фото: предоставлено пресс-службой комитета по транспорту
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    Общественному транспорту в Петербурге — без малого 200 лет. Открытия и юмор, технологические прорывы и сложные проекты, — чего только нет в его истории! Что вы знаете о прошлом и настоящем важной городской отрасли, выясним в тесте.

    Подсказка: ответы на большинство вопросов можно найти в материалах «Фонтанки». А погрузиться в тему глубже поможет мультимедийная выставка-форум «Мой Петербург» в парке «Россия — моя история». 22 августа здесь пройдет День комитета по транспорту: в программе — интерактивы, розыгрыши призов и много интересного.

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    Ну что ж, начнем. Первый общественный транспорт в Петербурге пассажиры прозвали словом «обнимусь». О каком средстве передвижения идет речь?

    В 1863 году в городе появилась конка — трамвай на конной тяге. Вскоре популярный транспорт стали оснащать вторым этажом, проезд в котором стоил дешевле. Почему?

    В 1955 году в Петербурге заработал главный вид общественного транспорта — метрополитен. Многие технические решения при его строительстве применялись впервые не только в нашей стране, но и в мире. На одну из станций после открытия даже приезжала посмотреть американская делегация. О какой станции идет речь?

    От истории — к современности. Для начала давайте посчитаем все виды общественного транспорта на территории Петербурга. Сколько у вас получилось?

    Одним из самых популярных видов транспорта в городе остается метрополитен. Из последних новшеств «подземки» — инновационные составы «Балтиец» на первой линии. Какой символ Петербурга использовали дизайнеры, создавая интерьер салона для этого поезда?

    Вопрос для настоящих знатоков Петербурга. Понятие «электричка» впервые использовали именно в нашем городе. Что именно назвали этим энергичным ёмким словом?

    В кармане большинства пассажиров общественного транспорта лежит «Подорожник». Это самый популярный проездной билет в Петербурге. Как думаете, сколько их продано за полгода?

    В прошлом году на улицах Петербурга появились ретротрамваи— «Достоевский» и «Довлатов». Горожане прозвали их «Стилягами» из-за внешнего вида, отсылающего к 1950–60-м годам. Чем отличаются эти составы?

    Петербуржцы уже оценили автобусы-экспрессы, которые перевозят пассажиров без остановок от метро до аэропорта «Пулково» и обратно. Какой необычный девайс можно увидеть у них в салоне?

    Новая веха в общественном транспорте Петербурга — появление автобусов-электробусов. Для них уже строят отдельный парк. Кстати, где он будет находиться? «Фонтанка» рассказывала об этом.

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    Фото: предоставлено пресс-службой комитета по транспорту

    Узнать больше о прошлом и настоящем общественного транспорта Северной столицы и поучаствовать в розыгрышах призов можно будет 22 августа на мультимедийной выставке-форуме «Мой Петербург» (Бассейная улица, 32). В этот день там пройдет День комитета по транспорту. Организаторы обещают много интересного. Время работы выставки: 10:00 – 22:00.

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