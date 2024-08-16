Следующая остановка — Невский проспект. Проверь свои знания о петербургском транспорте

Общественному транспорту в Петербурге — без малого 200 лет. Открытия и юмор, технологические прорывы и сложные проекты, — чего только нет в его истории! Что вы знаете о прошлом и настоящем важной городской отрасли, выясним в тесте.
Подсказка: ответы на большинство вопросов можно найти в материалах «Фонтанки». А погрузиться в тему глубже поможет мультимедийная выставка-форум «Мой Петербург» в парке «Россия — моя история». 22 августа здесь пройдет День комитета по транспорту: в программе — интерактивы, розыгрыши призов и много интересного.