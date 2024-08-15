Кавалер трех орденов Мужества подполковник Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Задержали его в Петербурге

Подполковник Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что обвинение Фролову, кавалеру трех орденов Мужества, предъявлено по делу командира бригады ВДВ Артема Городилова: подполковник был некогда подчиненным этого командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Фролов был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Москву. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество организованной группой в особо крупном размере.