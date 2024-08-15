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    Кавалер трех орденов Мужества подполковник Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Задержали его в Петербурге

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    Подполковник Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Уточняется, что обвинение Фролову, кавалеру трех орденов Мужества, предъявлено по делу командира бригады ВДВ Артема Городилова: подполковник был некогда подчиненным этого командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

    Фролов был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Москву. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество организованной группой в особо крупном размере.

    Других подробностей источники издания не привели, сославшись на тайну предварительного следствия.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании полковника Городилова: в 2023 году он был включен в санкционные списки лиц, которым запрещен въезд в США. В уголовном деле он проходит как командир десантно-штурмового полка. 4 июля 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО до 19 августа текущего года.

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