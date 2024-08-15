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    Дикий кабан Жорик ведет себя как свинья и кошмарит жителей Лисьего Носа. Управы на него нет

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    3 комментария

    Поселок Лисий Нос уже неделю живет в напряжении. «Людям страшно, - рассказала 15 августа читательница «Фонтанки». - Дети с визгом разбегаются. Взрослые вспомнили, как взлетать на забор».

    Кошмаром на улице Пограничной для жителей Лисьего Носа стал кабан, который беспрепятственно гуляет по улицам.

    «Ходит очень вальяжно по посёлку, - говорит местная жительница. - Беда в том, что ему некуда деваться. Он зажат в остатке кусочка леса между посёлком и Горской мариной (строящийся курорт «Санкт-Петербург Марина» в промзоне «Горская», - прим.ред.). Жители отправили заявку в дежурную экологическую службу. Но пока как-то без результатов».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Несмотря на страх, который кабан внушает при встрече, жители Лисьего Носа уже дали кабану имя — Жорик. Зверь пока ничего не натворил, но уже перерыл все, что смог, вокруг каждого дуба. А еще Жорик любит дикие яблоки, которые находит в траве.

    читатель «Фонтанки»

    Дикий кабан, хотя и травоядное, но смертельно опасное животное. Кабан может напасть и нанести тяжелые травмы, если воспримет человека как угрозу, особенно опасны самки с детенышами.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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