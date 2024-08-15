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    В Армии обороны Израиля назвали число палестинских боевиков, убитых за время операции в секторе Газа

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    За время операции в секторе Газа, начавшейся 7 октября прошлого года после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, армия еврейского государства уничтожила более 17 000 боевиков. Об этом стало известно 15 августа со слов официального представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

    «Войска ЦАХАЛа продолжают сражаться в Газе, действуют в Рафахе, Хан-Юнисе, центральной части сектора Газа и наносят удары повсюду», заявил Хагари.

    Между тем, переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных вновь зашли в тупик.

    9 августа высокопоставленный член ХАМАС и один из командиров формирований группировки Самер Махмуд аль-Хадж был убит на юге Ливана, в городе Сайда, в результате авиаудара Израиля.

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    ЦАХАЛСектор ГазаХАМАСБоевикиОперацияДаниэль Хагари
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