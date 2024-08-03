Axios: переговоры о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем зашли в тупик. Обе стороны обвинили друг друга

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных вновь зашли в тупик. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на неназванных израильских чиновников.

По данным источников, одной из причин дипломатической пробуксовки стали новые требования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на фоне которых стало понятно, что конфликт далек от завершения.

ХАМАС ожидаемо отверг новые условия израильского премьера, среди которых было формирование международного механизма предотвращения поставок оружия из южных районов Газы в северные. Это и прочие новые требования делали сделку заведомо невозможной, и Нетаньяху мог отправить делегацию лишь затем, чтобы создать видимость переговорного процесса и ослабить давление со стороны администрации Байдена. Высокопоставленную израильскую делегацию возглавляли два директора разведывательных агентств «Моссад» Дэвид Барнеа и «Шин Бет» Ронен Бар.