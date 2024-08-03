Axios: переговоры о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем зашли в тупик. Обе стороны обвинили друг друга

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных вновь зашли в тупик. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на неназванных израильских чиновников.
По данным источников, одной из причин дипломатической пробуксовки стали новые требования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на фоне которых стало понятно, что конфликт далек от завершения.
ХАМАС ожидаемо отверг новые условия израильского премьера, среди которых было формирование международного механизма предотвращения поставок оружия из южных районов Газы в северные. Это и прочие новые требования делали сделку заведомо невозможной, и Нетаньяху мог отправить делегацию лишь затем, чтобы создать видимость переговорного процесса и ослабить давление со стороны администрации Байдена. Высокопоставленную израильскую делегацию возглавляли два директора разведывательных агентств «Моссад» Дэвид Барнеа и «Шин Бет» Ронен Бар.
The Times of Israel, опираясь на заявление канцелярии Нетаньяху, пишет, что премьер ничего не добавлял к прежнему плану и продолжает придерживаться основных условий. «Хамас» же, наоборот, якобы пытается внести десятки изменений в мирный план, которые практически отменяют его.
Советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман также заявил ТАСС, что вина за затягивание процесса достижения соглашения лежит на ХАМАС.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1 200 жителей и захватом 250 заложников. В ответ Армия Обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников.
Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС остаются 115 человек.