Новые сорта растений, знакомства и уникальные композиции. Чем удивит Международный фестиваль цветов в Петербурге

Источник: предоставлено «Фонтанке»







На выходных, с 17 по 18 августа, в Петербурге состоится Международный фестиваль цветов, организованный комитетом по развитию туризма. Работы флористов в этот раз будут посвящены Году семьи и Петербургу. «Фонтанка» рассказывает о деталях грядущего праздника.



Тематические платформы флористов

Источник: предоставлено «Фонтанке»







Между выставкой «Мой Петербург» и СКА Ареной сейчас активно растет сад, в который свои силы вкладывают флористы из России, Туркмении, Грузии, Армении и Белоруссии. Организаторы фестиваля называют мастеров лучшими в своем деле. Флористы без лишней скромности говорят, что уже давно успели зарекомендовать себя, из-за чего их и зовут на цветочные фестивали, проходящие в разных уголках страны.



«Много лет уже участвую в фестивале — с первого года, когда его решили запустить. Это выросло в то, что доверили целую команду и платформу», — делится один из создателей цветочных композиций.



Всего на мероприятии будет представлено шесть платформ — каждая из них отражает те или иные сюжеты Петербурга. Так, событийный туризм города будет олицетворять композиция под названием «Алые паруса», так как они ежегодно притягивают туристов из различных стран. Платформа «Петербург — это счастье» покажет гастрономические предпочтения петербуржцев в виде набравших популярность овершейков, десерта, созданного в честь балерины Анны Павловой, и любви к чаепитиям.



Символами платформы с хранителями Санкт-Петербурга станут персонажи, связанные с городом и его тайнами. Морскую тематику отразит композиция с городом-портом Кронштадт. Помимо этого, будет представлен «Летний сад» в честь его 320-летия, а также платформа с детской площадкой — это к Году семьи.



Тематические мобильные платформы дадут старт фестивалю 17 августа в 15:00. Шествие «Парад цветов» пройдет по аллеям парка в сопровождении духовых оркестров и уличных театров. Всего будет сделан один круг, после которого композиции вернутся на цветочную арт-экспозицию.



Цветочные композиции фестиваля

Источник: предоставлено «Фонтанке»







Организаторы Международного фестиваля цветов добавляют, что, помимо платформ, посетители также увидят три кареты, декорированные цветами, и подготовленные флористами цветочные платья, которые продемонстрируют модели во время дефиле. Примечательно, что растениями не только украшают наряды — их также используют для производства ткани на костюмы.



Для фестиваля раздобыли десятки тысяч срезов и свыше ста видов сортов живых цветов. Только для платформы «Летний сад» были задействованы махровые лилии, гвоздики, гладиолусы, гортензии, хризантемы, розы кустовые и одноголовые, гиперикум, герберы, брасика, дельфиниумы и горшечные растения.



При этом цветы привезли как зарубежные (из Голландии, Австралии, Испании и Эквадора), так и отечественные. Организаторы подчеркивают, что в России все чаще начинают появляться новые сорта растений, который отличаются особой стойкостью от иностранных коллег.



«Наконец-то начали что-то красивое выращивать. А то наши агрохолдинги раньше только пять сортов как выращивали 10–20 лет подряд…. Но что-то все-таки изменилось, какие-то вменяемые люди пришли к управлению, и, помимо красной розы, белой розы, появились всякие красоты», — отмечает член Совета Национальной Гильдии флористов России Александр Бермяков.



Новый фестиваль — новые знакомства

Источник: предоставлено «Фонтанке»







Флористы считают, что основная задача фестиваля — это не только своеобразное развлечение и отдых для посетителей. Так, создатели цветочных композиций отмечают, что для них важен обмен опытом с коллегами и новые знакомства.



«Приезжает очень много коллег с разных стран. У каждого, конечно, свое видение флористики, и какие-то фишки перенимаешь, кто-то у тебя перенимает фишки. Плюс — новые знакомства. Вроде флористический мир не большой, но и не маленький. И поэтому с кем-то снова знакомишься, а кого-то вновь рад видеть», — признается участник из Ленинградской области.



«Новый фестиваль — это и новые работы, и новые знакомства с сортами растений. Узнаем, например, о компаниях, которые выпускают новые сорта. А на фестивале можно уже их руками потрогать и в композиции воплотить», — делится флорист из Новосибирска.



Для подготовки к фестивалю перед каждой командой ставят определенные задачи, выдают технические задания — например, то, чему будут посвящены платформы. Тем не менее авторский почерк все равно отражается в каждой из работ.



На празднике цветов флористам предоставят возможность продемонстрировать свои работы в четырех конкурсных номинациях: «Лучший семейный букет», «Лучший цветочный костюм», «Лучший цветочный зонт» и «Лучший головной убор». Оценкой композиций мастеров займется международное профессиональное жюри. При этом зрители также смогут отдать свой голос за полюбившийся арт-объект в социальных сетях Visit Petersburg.

Источник: предоставлено «Фонтанке»







Как отмечает врио председателя комитета по развитию туризма в Петербурге Нана Гвичия, растения сплачивают всех участников мероприятия: «Цветы всегда объединяли людей. Сегодня с цветами связана и история, и традиции. Поэтому для нас цветы — это не только красота, это то, с чем связано непосредственно благоустройство нашего города — города цветов и города красоты».

