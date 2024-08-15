«Зенит» отдал Сутормина в аренду в «Ростов»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин на правах аренды перешел в «Ростов». Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе петербургской команды.



Арендное соглашение продлится до окончания сезона 2024/25.э

В составе сине-бело-голубых Сутормин провел 127 игр, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Вместе с «Зенитом» универсал стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

Вторую часть сезона-2023/24 провел на правах аренды в «Сочи», отыграл 10 матчей, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.