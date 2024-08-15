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    За один раз — до двух тысяч видео. RuTube сделал доступным перенос контента с YouTube

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    Теперь контент с YouTube можно перенести на RuTube. Новая функция позволяет автору за один раз импортировать до двух тысяч видео. Эта процедура будет занимать несколько часов. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на RuTube.


    «При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку. <...> Обычно процесс [перемещения] занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней», — сообщили информагентству в компании.

    Для того, чтобы перенести видео, человек должен подтвердить, что именно он является автором своего канала. Для этого на YouTube необходимо добавить уникальный проверочный код, а также указать идентификатор канала. После нужно выбрать количество роликов для переноса.

    Контент, который автор планирует импортировать с YouTube на RuTube, не должен превышать 25 гигабайт, а его длительность — пяти часов. «Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге», — добавили в компании.


    При переносе, согласно новой функции, у видео сохранится прежнее название, описание, обложка и дата публикации. Также останется и исходное качество контента.

    «Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию», — уточнили в RuTube.


    В конце июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин порекомендовал российским пользователям изучать видеохостинг RuTube и размещать там свои видео. Несколько дней назад RuTube исчез из онлайн-магазина AppStore. Причина исчезновения приложения пока неизвестна.

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