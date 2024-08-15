За один раз — до двух тысяч видео. RuTube сделал доступным перенос контента с YouTube

Теперь контент с YouTube можно перенести на RuTube. Новая функция позволяет автору за один раз импортировать до двух тысяч видео. Эта процедура будет занимать несколько часов. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на RuTube.



«При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку. <...> Обычно процесс [перемещения] занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней», — сообщили информагентству в компании.



Для того, чтобы перенести видео, человек должен подтвердить, что именно он является автором своего канала. Для этого на YouTube необходимо добавить уникальный проверочный код, а также указать идентификатор канала. После нужно выбрать количество роликов для переноса.



Контент, который автор планирует импортировать с YouTube на RuTube, не должен превышать 25 гигабайт, а его длительность — пяти часов. «Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге», — добавили в компании.