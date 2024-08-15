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    В Финляндии освободили двух студентов из РФ, подозреваемых в вывозе подсанкционных товаров. Один остается под стражей

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    В Финляндии из предварительного заключения освободили двух российских студентов из Каяани, подозреваемых в вывозе подсанкционных товаров. Об этом 15 августа сообщает издание Yle.

    Еще один молодой человек, обвиняемый в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах, остается под стражей.

    Троицу задержали еще в мае текущего года якобы за вывоз из Финляндии товаров двойного назначения, то есть тех, что имеют как гражданское, так и военное применение. Какие именно это были товары, следствие не разглашало. Как правило, речь идет об электронике, датчиках и лазерах. За нарушение режима санкций задержанным может грозить до 4 лет лишения свободы.

    Между тем Центральная криминальная полиция уточнила, что количество подозреваемых в совершении преступления поменялось: руководитель следствия и инспектор полиции Мария Вуоривирта заявила, что «их может быть больше пяти».

    Освобождение в данном случае вполне обычная практика, если основания для содержания под стражей отсутствуют, и достаточной мерой является, например, запрет на выезд.

    Ранее уездный суд Кайнуу назначил 16 августа крайним сроком для предъявления обвинительного заключения по этому делу, но затем срок продлили до ноября.

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    Мария ВуоривиртаФинляндияОбход санкцийРоссийские студентыНарушение санкцийКаяани
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