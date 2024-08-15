В Финляндии освободили двух студентов из РФ, подозреваемых в вывозе подсанкционных товаров. Один остается под стражей

В Финляндии из предварительного заключения освободили двух российских студентов из Каяани, подозреваемых в вывозе подсанкционных товаров. Об этом
Еще один молодой человек, обвиняемый в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах, остается под стражей.
Троицу задержали еще в мае текущего года якобы за вывоз из Финляндии товаров двойного назначения, то есть тех, что имеют как гражданское, так и военное применение. Какие именно это были товары, следствие не разглашало. Как правило, речь идет об электронике, датчиках и лазерах. За нарушение режима санкций задержанным может грозить
Между тем Центральная криминальная полиция уточнила, что количество подозреваемых в совершении преступления поменялось: руководитель следствия и инспектор полиции Мария Вуоривирта заявила, что «их может быть больше пяти».
Освобождение в данном случае вполне обычная практика, если основания для содержания под стражей отсутствуют, и достаточной мерой является, например, запрет на выезд.
Ранее уездный суд Кайнуу назначил 16 августа крайним сроком для предъявления обвинительного заключения по этому делу, но затем срок продлили до ноября.