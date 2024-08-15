В Финляндии освободили двух студентов из РФ, подозреваемых в вывозе подсанкционных товаров. Один остается под стражей

В Финляндии из предварительного заключения освободили двух российских студентов из Каяани, подозреваемых в вывозе подсанкционных товаров. Об этом 15 августа сообщает издание Yle.

Еще один молодой человек, обвиняемый в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах, остается под стражей.