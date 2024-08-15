    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, зап

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.01eur100.31

    Двое рабочих сорвались с башенного крана на стройке в Москве

    1646
    3 комментария

    Прокуратура проверяет ЧП на стройке в Москве 15 августа. Двое рабочих сорвались с высоты — один погиб сразу.

    На строительной площадке на Остафьевском шоссе в Щербинке при проведении высотных работ упали двое рабочих субподрядной организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник пишет, что мужчины ремонтировали кран и сорвались с 35-метровой высоты, когда сломалось ограждение.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным прокуратуры, один из рабочих погиб на месте. Второму оказывают медицинскую помощь. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется процессуальная проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваВысотные работы
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close