Двое рабочих сорвались с башенного крана на стройке в Москве

Прокуратура проверяет ЧП на стройке в Москве 15 августа. Двое рабочих сорвались с высоты — один погиб сразу.
На строительной площадке на Остафьевском шоссе в Щербинке при проведении высотных работ упали двое рабочих субподрядной организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник пишет, что мужчины ремонтировали кран и сорвались с 35-метровой высоты, когда сломалось ограждение.
По данным прокуратуры, один из рабочих погиб на месте. Второму оказывают медицинскую помощь. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется процессуальная проверка.