В Ленобласти уволили депутата. У него нашли второе гражданство

Депутата Всеволожского городского поселения и муниципального района Рубика Сукиасяна освободили от занимаемой должности. По результатам прокурорской проверки совет депутатов решил уволить Сукиасяна из-за двойного гражданства.
Как сообщает в четверг, 15 августа, пресс-служба прокуратуры Ленобласти, наличие иностранного гражданства является безусловным основанием для прекращения депутатских полномочий. Также прокуратура рассматривает иск к совету депутатов муниципального образования «Всеволожское городское поселение» о бездействии. Оно выражалось в том, что Сукиасяна не отстранили с должности раньше, так как закон запрещает депутатам быть гражданами еще одной страны.
Ранее рассказывали, что экс-чиновнику 60 лет, он закончил Педагогический институт в городе Гюмри в Армении. Был депутатом от фракции «Единая Россия». Сейчас занимается бизнесом как ИП.
Напомним, что по принятому в начале лета закону в РФ с 30 июня должны уволить всех чиновников, которые имели двойное гражданство и не предоставили документы о его прекращении. Речь идет о государственных и муниципальных служащих, работниках госорганов или органов местного самоуправления, военнослужащих.