Искал каштан, нашел два года. Пенсионер опрометчиво пожаловался в полицию на пропажу кустов с участка



Эпическая история развернулась в деревне Молодицы Волосовского района Ленобласти, не спешите обмануться незначительностью повода. 18 мая пенсионер Игорь Герасимов, у которого здесь дом, принял нерасчетливое, как теперь выясняется, но понятное решение обратиться в правоохранительные органы. Предыстория, по его словам, такая: еще в конце апреля на дороге у дома он обнаружил кучу щебня, которая «опиралась» на одну из секций забора, что огораживает его участок. Не придав этому значения, он уехал в город, а уже 15 мая, по возвращении в деревню, не обнаружил эту самую секцию, три куста венгерской сирени по два метра и один росток каштана. Сам щебень уже был отсыпан по дороге, которая вела к соседям, налицо была работа экскаватора.



Застать их Герасимов смог через пару дней, но разговор не задался. Протокольно выражаясь, «им было неизвестно местонахождение вышеуказанного имущества». Фактически пенсионер почувствовал себя оскорбленным и позвонил в полицию.



Следы от ковша полиция нашла, а вот признаков выкорчеванных растений — нет, как и признаков демонтажа забора. Но расследование так расследование, прошли по свидетелям. Одна из них точно видела, как техника отсыпала дорогу за пару дней до возвращения Герасимова, но никаких звуков, которые бы подтверждали, что экскаватор неловко задел забор или дерево, — не помнит.



Сама соседка тоже не стала отрицать работы, но заявила, что части забора и раньше не было, а пенсионер — конфликтный и изначально был против ремонта дороги. Связаться с ней «Фонтанке» не удалось (судя по данным СПАРК, у нее есть ИП, а кроме того, она посуточно сдает коттедж здесь же, в Молодицах).



Ее слова подтвердил еще один сосед. Экскаваторщик тоже не видел никакого забора у кучи щебня, а водитель КАМАЗа, который его привез, подтвердил, что и доставил щебень аккурат 13 мая, а не в апреле. Всю эту информацию содержит отказ в возбуждении уголовного дела по краже. Дело на одну трубку, слово против слова, извините — обычные поселковые разборки.



Но тут, по словам Герасимова, начались странные телодвижения системы. Подтвердить их сложно, отметим только, что отзывать свое заявление пенсионер не стал, пусть из всех опрошенных забор и растения помнит только он: «Увидеть каштан 80 сантиметров и 3 куста 7-летней венгерской сирени, которые только в прошлом году дали веточки немногим выше забора, при наличии аконита под 2 метра высотой, окопника (1,6 метра), — описывает он. — Это только часть трав и кустарников, которые закрывали мои саженцы, все они росли на внутренней части моего участка. Как проходящие соседи могли их увидеть и оценить?» А насчет того, что он был против дороги, — так он письма писал в администрацию, чтобы ее благоустроили, стоит на своем Герасимов.



«Фонтанка» не берется утверждать, кто виноват или не виноват в пропаже конструкций или саженцев. Важнее другое: отказывал в возбуждении по краже старший лейтенант полиции, согласовывал отказ майор, а вот дело на самого пенсионера возбуждал уже целый подполковник юстиции, замначальника ОМВД России по Волосовскому району Султанходжаев. Да-да, Герасимов в итоге стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ — «Заведомо ложный донос о совершении преступления». От штрафа до лишения свободы на 2 года.



Постановление о возбуждении дела датировано 19 июня. «Умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, — читал Герасимов документ, вспоминая свой звонок в полицию и разговор в салоне полицейской машины, — действуя вопреки интересам правосудия и нарушая нормальное функционирование правоохранительных органов, заведомо для себя зная о несовершении в отношении него преступления, из личных побуждений подал заведомо ложные сведения...»



Про «нормальное функционирование» формулировка понятная: отвлек полицию. «Фонтанка» рассказывала и даже сама сталкивалась с людьми, которые промышляют таким в промышленных масштабах, оставаясь вполне себе безнаказанными. Здесь же звонок Герасимова и оформление КУСП заставили полицейских Волосовского района проводить «проверочные действия по наступившему заявлению, в результате чего были необоснованно задействованы силы и средства правоохранительных органов». Вот и повод для 306-й статьи.



Кому-то хватило бы и запить. Но Герасимов не таков, подключились родственники, наняли адвокатов — хорошо, деньги нашлись, у другого могли и не найтись. Прямо сейчас диспозиция такая: пенсионер оспаривает и отказ в возбуждении дела по краже, и возбуждение дела в отношении себя о заведомо ложном доносе. Не забывая поливать цветы.



Первая часть, при всем уважении к каштану, менее интересна, однако по ней виден настрой. Пенсионер обратился в ООО «Региональный центр судебной экспертизы», эксперты провели обследование (отчет на 33 страницах есть в распоряжении «Фонтанки»), замерили фракции щебня, осмотрели огрызок забора. Выводы, если коротко, таковы: оставшаяся секция ограждения не предназначена, чтобы стоять в одиночестве, у нее есть крюки для опоры на следующую, следы от ее установки есть.