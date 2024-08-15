МЧС показывает, как выглядел мощный пожар в Люберцах с воздуха. Горели 2700 кв. м

Несколько часов тушили крупный пожар в Люберцах, который начался утром 15 августа. Примерно к 13 часам его удалось локализовать. Об этом сообщает МЧС.
По уточненным данным, охваченная огнём площадь достигала 2 700 квадратных метров. При тушении использовалась авиация МАЦ, с воздуха было сброшено 150 тонн воды. По предварительной информации, никто не пострадал.
Горело, как писала «Фонтанка», на территории завода Ухтомского (Подмосковье). По данным MSK1, возгорание произошло в помещениях организации «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.