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    МЧС показывает, как выглядел мощный пожар в Люберцах с воздуха. Горели 2700 кв. м

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    1 комментарий
    Фото: МЧС России
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    Несколько часов тушили крупный пожар в Люберцах, который начался утром 15 августа. Примерно к 13 часам его удалось локализовать. Об этом сообщает МЧС.

    По уточненным данным, охваченная огнём площадь достигала 2 700 квадратных метров. При тушении использовалась авиация МАЦ, с воздуха было сброшено 150 тонн воды. По предварительной информации, никто не пострадал.

    Горело, как писала «Фонтанка», на территории завода Ухтомского (Подмосковье). По данным MSK1, возгорание произошло в помещениях организации «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.

    Фото: МЧС России

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