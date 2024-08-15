    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    764мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.01eur100.31

    Сильный пожар в Люберцах: огонь охватил 2000 кв. м

    4491
    обсудить
    Фото: MSK1
    ПоделитьсяПоделиться

    В подмосковных Люберцах утром 15 августа начался пожар в производственном здании. Это территория завода Ухтомского.

    Как сообщает МЧС, огонь охватил 2000 квадратных метров, площадь растет. Работают около 80 пожарных и 24 единицы техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет. По данным ТАСС, привлечена авиация.

    MSK1 пишет, что пожарные машины с трудом проезжают к месту возгорания, образовалась серьезная пробка. По предварительным данным, возгорание произошло в помещениях организации «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.

    14 августа в Академическом районе столицы вспыхнул пожар в торговом центре «Рио». Причиной, как предполагается, стало короткое замыкание. Здание быстро потушили, но фасад успел получить сильные повреждения.

    UPD: К 10:50 площадь пожара выросла до 3,5 тысячи квадратных метров. По сведениям местных властей, горит склад с декорациями, внутри находятся как минимум шесть баллонов с углекислотой.

    К 11:40 стало известно, что пострадавших в результате пожара нет. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

    Фото: MSK1

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в Подмосковье
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close