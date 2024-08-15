Сильный пожар в Люберцах: огонь охватил 2000 кв. м

В подмосковных Люберцах утром 15 августа начался пожар в производственном здании. Это территория завода Ухтомского.
Как сообщает МЧС, огонь охватил 2000 квадратных метров, площадь растет. Работают около
MSK1 пишет, что пожарные машины с трудом проезжают к месту возгорания, образовалась серьезная пробка. По предварительным данным, возгорание произошло в помещениях организации «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.
14 августа в Академическом районе столицы вспыхнул пожар в торговом центре «Рио». Причиной, как предполагается, стало короткое замыкание. Здание быстро потушили, но фасад успел получить сильные повреждения.
UPD: К 10:50 площадь пожара выросла до
К 11:40 стало известно, что пострадавших в результате пожара нет. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.