Чистая прибыль Совкомбанк» в I полугодии 2024 года составила 39 млрд рублей

ПАО «Совкомбанк» объявило о финансовых результатах за первое полугодие 2024 года по МСФО: регулярная прибыль выросла на 22 %, до 31 млрд рублей. Консолидация Хоум Банка позволила Совкомбанку увеличить розничный кредитный портфель на 41 % и количество активных клиентов-физлиц — до 10 млн человек, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Из данных отчетности следует, что акционерный капитал банка вырос на 15 %, достигнув 304 млрд рублей (год к году рост составил 42 %) — с учетом выплаты 23,5 млрд рублей в виде дивидендов в июле 2024 года. Активы при этом увеличились на 19 % и составили 3,8 трлн рублей (плюс 60 % за 12 месяцев). Рентабельность капитала (ROE) составила 27 %.

Регулярная прибыль (то есть чистая прибыль без учета единоразовых расходов) выросла в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 % — с 26 млрд рублей до 31 млрд рублей. При этом общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, напротив, снизилась на 25 %, составив 39 млрд рублей. В банке связывают это с уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов и высоким уровнем процентных ставок, что привело к снижению процентной маржи с 6,7 % до 5,7 %.

При этом чистые процентные доходы увеличились в абсолютном выражении на 17 % по сравнению с первым полугодием 2023 года и достигли 78 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 26 % — до 16 млрд рублей. В связи с присоединением Хоум Банка в I квартале 2024 года и ростом залогового кредитования розничный кредитный портфель с 1 января 2024 года вырос на 41 %, до 1,1 трлн рублей. Рост корпоративного портфеля составил 14 % — на конец полугодия он составлял 1,2 трлн рублей, здесь основным драйвером выступило кредитование малого и среднего бизнеса. При этом проблемная задолженность остается на исторически низких уровнях, отметили в Совкомбанке.

Прирост срочных депозитов обеспечил рост средств физлиц на счетах банка на 23 %. По юридическим лицам рост средств составил 10 % — тут росли и срочные депозиты, и текущие счета. Портфель банковских гарантий вырос на 13 %, составив 701 млрд рублей.

