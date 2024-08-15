В центре Петербурга женщину лишили 15 миллионов рублей. Полиция ищет кто

Четыре месяца потребовалось петербурженке, чтобы осознать себя жертвой мошенников. Ведомая голосами в трубке, она выбросила на ветер миллионы и не беспокоилась об их потере всё лето.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 августа,
По данным «Фонтанки», мошенников она обогатила ещё в начале мая. Следующие месяцы вера в надёжность счёта, о котором по телефону твердили будто бы сотрудники правоохранительных органов, судя по всему, была несокрушима.
В полиции возбудили очередное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвы аферистов стекаются в отделы ежедневно. Суммы разные. Так, на прошлой неделе заместитель директора института РАН заявила о хищении