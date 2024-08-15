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    В центре Петербурга женщину лишили 15 миллионов рублей. Полиция ищет кто

    1986
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    Четыре месяца потребовалось петербурженке, чтобы осознать себя жертвой мошенников. Ведомая голосами в трубке, она выбросила на ветер миллионы и не беспокоилась об их потере всё лето.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 августа, 74-летняя женщина обратилась за помощью в полицию Адмиралтейского района накануне, заявив о пропаже 15,5 миллиона рублей.

    По данным «Фонтанки», мошенников она обогатила ещё в начале мая. Следующие месяцы вера в надёжность счёта, о котором по телефону твердили будто бы сотрудники правоохранительных органов, судя по всему, была несокрушима.

    В полиции возбудили очередное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвы аферистов стекаются в отделы ежедневно. Суммы разные. Так, на прошлой неделе заместитель директора института РАН заявила о хищении 40 миллионов рублей. В Москве свои рекорды: ущерб по делу обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной превысил 200 миллионов.

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