ФСБ: двое сторонников идеологии массовых убийств готовили теракт

Российская ФСБ 15 августа отчитывается о предотвращении террористического акта в Тюменской области. По данным службы, его готовили двое сторонников идеологии массовых убийств, передаёт РИА Новости.
"Задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел г. Тобольска", - говорится в сообщении.
Силовики обнаружили самодельные взрывное устройство и два зажигательных устройства, их уничтожили на месте специалисты-взрывотехники. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.