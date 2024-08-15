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    Водитель «Бумера» устроил стрельбу на КАД и вырубил сотрудника МЧС

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    Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбуждено после дорожного конфликта на КАД в районе Бугров. Задержан водитель серого BMW, который решил проучить оппонента выстрелом из травматического пистолета. Об этом 15 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Как стало известно «Фонтанке», накануне в полицию обратился сотрудник МЧС, работающий в Токсово. Он рассказал, что в шестом часу вечера ехал по кольцевой вместе со своей дочерью-подростком. И тут позади него «нарисовался» BMW, который начал моргать фарами, подрезал, подтормаживал. Пожарный, как мог, уходил от конфликта, в конце концов даже заехал в карман, но от водителя BMW никак не удавалось отделаться. В итоге они остановились.

    Неизвестный высокий мужчина вышел из BMW и выстрелил сотруднику МЧС в левую голень, после чего оглушил ударом рукоятки пистолета по голове и уехал.

    «14 августа в 23:40 полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 50-летний неработающий житель Сестрорецка. Установлено, что задержанный во время дорожного конфликта, выйдя из своего автомобиля, выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — рассказали в главке полиции.

    Агрессивный водитель процессуально задержан.

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