Водитель «Бумера» устроил стрельбу на КАД и вырубил сотрудника МЧС

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбуждено после дорожного конфликта на КАД в районе Бугров. Задержан водитель серого BMW, который решил проучить оппонента выстрелом из травматического пистолета. Об этом 15 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Как стало известно «Фонтанке», накануне в полицию обратился сотрудник МЧС, работающий в Токсово. Он рассказал, что в шестом часу вечера ехал по кольцевой вместе со своей дочерью-подростком. И тут позади него «нарисовался» BMW, который начал моргать фарами, подрезал, подтормаживал. Пожарный, как мог, уходил от конфликта, в конце концов даже заехал в карман, но от водителя BMW никак не удавалось отделаться. В итоге они остановились.