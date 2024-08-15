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    Умерла актриса Джина Роулендс

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    Американская актриса Джина Роулендс, чья экранная карьера длилась почти семь десятилетий, скончалась в возрасте 94 лет, сообщает 14 августа CNN.

    Джина Роулендс сыграла в фильмах «Дневник памяти», «Ночь на земле», «Надежда плывет», «Ключ от всех дверей», «Персиполис». Она была номинирована на две премии «Оскар» за фильмы «Женщина под влиянием» (1974) и «Глория» (1980) — оба фильма были сняты её первым мужем Джоном Кассаветисом. В 2015 году актриса вместе с режиссером Спайком Ли была удостоена почетного «Оскара» в знак признания «исключительных достижений всей жизни» в кинематографе.

    Последние пять лет Джина Роулендс страдала болезнью Альцгеймера, рассказал ее сын Ник Кассаветис в июне в интервью Entertainment Weekly. Он вспоминал, как его мать до этого играла «Дневнике памяти» (2004, режиссер Ник Кассаветис) стареющую Элли, боровшуюся с болезнью Альцгеймера.

    «Я предложил маме сыграть Элли, и мы много времени провели, говоря о болезни Альцгеймера, чтобы добиться правдоподобия, и вот уже пять лет она страдает болезнью Альцгеймера, — рассказал Кассаветис изданию. — У нее полное слабоумие. И это так безумно — мы это пережили, она это сыграла, и теперь это происходит с нами».

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