В нейтральном статусе. 90 российских спортсменов выступят на Паралимпийских играх

В Паралимпийских играх в Париже примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе, пишет ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейга Спенса.

На Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России и восемь из Белоруссии. Спенс уточнил, что МПК также одобрил заявки двух ведущих атлетов с нарушениями зрения, которые помогают бежать основным спортсменам. Российским спортсменам будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а их медали не будут учитываться в общем зачете.