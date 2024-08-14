Напавшему на полицейского в Москве американцу дали 15 суток ареста

Американцу Джозефу Татеру, напавшему на представителя полиции в Москве, дали 15 суток административного ареста. Столичный суд признал его виновным в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе судов.

«Фонтанка» рассказывала, что Татера задержали в Москве 14 августа, но сам инцидент произошел двумя днями ранее. Как сообщал Следственный комитет РФ, гражданин США отказался предоставить документы, удостоверяющие личность. После нескольких просьб он напал на полицейского. Что именно сделал Татер — не уточняется.

Американца задержали при попытке заселиться в один из отелей Москвы без миграционной карты. При этом он вел себя агрессивно и ругался матом. По информации Интерфакса, его доставили в отделение полиции, где он якобы ударил сотрудницу полиции по предплечью и толкнул ее.

