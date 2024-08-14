В Москве задержан гражданин США. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти

Гражданин США был задержан в Москве по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 14 августа сообщил столичный Следственный комитет.

Инцидент с участием иностранного гражданина произошел в ночное время 12 августа 2024 года: мужчина был доставлен в столичный отдел полиции после совершения им «хулиганских действий». В отделении американский бузотер, как утверждается, отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а затем и вовсе «применил насилие» в отношении сотрудника правоохранительных органов. Других подробностей не приводится.