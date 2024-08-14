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    В Москве задержан гражданин США. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти

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    Гражданин США был задержан в Москве по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 14 августа сообщил столичный Следственный комитет.

    Инцидент с участием иностранного гражданина произошел в ночное время 12 августа 2024 года: мужчина был доставлен в столичный отдел полиции после совершения им «хулиганских действий». В отделении американский бузотер, как утверждается, отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а затем и вовсе «применил насилие» в отношении сотрудника правоохранительных органов. Других подробностей не приводится.

    Интерфакс уточняет, что иностранец по имени Тагер Джозеф, 1978 года рождения, был задержан «за агрессивное поведение» и «использование ненормативной лексики» в отеле Radisson Blu Olympiyskiy, куда он пытался заселиться без миграционной карты, а в ОМВД России по Мещанскому району он якобы ударил сотрудницу полиции по предплечью и толкнул ее.

    В настоящее время с ним проводятся следственные действия, и вскоре ему будет предъявлено обвинение.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти; следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом о заключении задержанного под стражу.

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