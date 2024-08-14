Прокуратура Польши обвинила в шпионаже Павла Рубцова, вернувшегося в РФ в рамках обмена заключенными

В Польше прокуратура предъявила обвинение в шпионаже гражданину РФ Павлу Рубцову, который вернулся в Россию 1 августа в рамках международного обмена заключенными. Об этом в среду, 14 августа, сообщается на сайте Национальной прокуратуры республики.



9 августа прокурор Люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией направил в районный суд города Пшемысля обвинительное заключение против гражданина России. Павла Рубцова обвинили в шпионаже.



Указывается, что в период с апреля 2016 года по февраль 2022 года Павел, также известный как Пабло Гонсалес, якобы собирал информацию для российской разведки на территории Польше, а именно в Пшемысле, Варшаве и других городах. При этом эти сведения могли навредить республике.



Помимо этого, на сайте Национальной прокуратуры говорится о том, что россиянин также занимался распространением дезинформации.



Напомним, 28 февраля 2022 года в Польше на польско-украинской границе задержали якобы агента ГРУ Павла Рубцова по подозрению в шпионаже в пользу России. Утверждалось, что мужчина представлялся испанским журналистом Пабло Гонсалесом, используя свой статус для сбора информации для российских спецслужб — в том числе о российских оппозиционерах и участниках летней школы журналистики на Украине и в США.



Как итог — россиянин находился под арест в период со 2 марта 2022 года по 31 июля 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что расследование по делу Рубцова проводилось совместно с Агентством внутренней безопасности (АВБ) Польши.

