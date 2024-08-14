Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Торги на Фондовом рынке приостановлены с 16:18, сообщает 14 августа Московская биржа. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.
Причину такого решения в пресс-центре Мосбиржи не называют.
Обновление:
Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновятся с 17:30 мск, сообщила площадка. Причиной временной приостановки торгов в пресс-службе назвали «программную ошибку», которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа: из-за нее большинство серверов оказались недоступны для подключения участников торгов.