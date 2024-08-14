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    Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

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    11 комментариев

    Торги на Фондовом рынке приостановлены с 16:18, сообщает 14 августа Московская биржа. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

    Причину такого решения в пресс-центре Мосбиржи не называют.

    Обновление:

    Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновятся с 17:30 мск, сообщила площадка. Причиной временной приостановки торгов в пресс-службе назвали «программную ошибку», которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа: из-за нее большинство серверов оказались недоступны для подключения участников торгов.

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    Комментарии 11

    14 Авг 2024 в 17:19
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