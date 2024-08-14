Суд в Ростове приговорил супругов к колонии за истязание пятерых приемных детей

Ростовский суд дал по 5,5 лет супругам, которые истязали пятерых приемных детей, еще не достигших совершеннолетия. Об этом в среду, 14 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы судов региона.



Отмечается, что дети страдали как психически, так и физически: пара регулярно била их, не позволяли им соблюдать личную гигиену, а также есть без разрешения. Помимо этого было обнаружено, что несовершеннолетним запрещали спать на кроватях.



Как итог — в отношении замужней пары возбудили уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Согласно решению суда, Сергей и Яна Киршенко получили по пять лет и шесть месяцев лишения свободы — каждый из них должен отбывать этот срок в исправительной колонии общего режима.



Известно, что приговор пока не вступил в законную силу.

