Пожилой водитель пошел на обгон через сплошную, вызвал цепное ДТП и погиб на «Сортавале»

Один маневр привел к двойному ДТП, зацепившему три машины на трассе в Приозерском районе Ленобласти. Есть погибший и пострадавшие.

В 11:14 14 августа на 92-м километре автодороги «Петербург — Сортавала — Петрозаводск» столкнулись три автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 79-летний водитель Chevrolet Cobalt пошел на обгон в месте, где выезд на встречную полосу запрещен. В итоге он столкнулся со встречным Ford Explorer под управлением 49-летнего мужчины, а тот — с попутным Renault Duster, за рулем которого был мужчина 60 лет. «Рено» и «Шевроле» от удара оказались в кювете.