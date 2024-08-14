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    Пожилой водитель пошел на обгон через сплошную, вызвал цепное ДТП и погиб на «Сортавале»

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Один маневр привел к двойному ДТП, зацепившему три машины на трассе в Приозерском районе Ленобласти. Есть погибший и пострадавшие.

    В 11:14 14 августа на 92-м километре автодороги «Петербург — Сортавала — Петрозаводск» столкнулись три автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 79-летний водитель Chevrolet Cobalt пошел на обгон в месте, где выезд на встречную полосу запрещен. В итоге он столкнулся со встречным Ford Explorer под управлением 49-летнего мужчины, а тот — с попутным Renault Duster, за рулем которого был мужчина 60 лет. «Рено» и «Шевроле» от удара оказались в кювете.

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    В результате ДТП водитель «Шевроле» от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, лет 70–80 на вид, получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Также пострадал водитель «Форда». Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

    По факту аварии полиция ведет проверку.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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