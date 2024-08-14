Renault встретил самосвал с песком на трассе в Ленобласти. Водителя спасти не смогли

Полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии, которая произошла в Выборгском районе Ленобласти утром 14 августа. Встреча лоб в лоб с груженым самосвалом стала роковой для водителя легкового автомобиля.
ДТП случилось около 8 часов утра на подъезде к автодороге «Магистральная». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 44-летний водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком Howo под управлением 25-летнего мужчины. Он перевозил песок.
Водитель «Рено» в результате получил серьезные травмы и был госпитализирован, но позже скончался в больнице. По факту произошедшего ведется проверка.