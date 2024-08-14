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    Renault встретил самосвал с песком на трассе в Ленобласти. Водителя спасти не смогли

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии, которая произошла в Выборгском районе Ленобласти утром 14 августа. Встреча лоб в лоб с груженым самосвалом стала роковой для водителя легкового автомобиля.

    ДТП случилось около 8 часов утра на подъезде к автодороге «Магистральная». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 44-летний водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком Howo под управлением 25-летнего мужчины. Он перевозил песок.

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    Водитель «Рено» в результате получил серьезные травмы и был госпитализирован, но позже скончался в больнице. По факту произошедшего ведется проверка.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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