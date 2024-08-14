    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.66eur100.56

    Видео: байкер влетел в повернувший у Казанского Mercedes уже лежа

    6899
    15 комментариев

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Серьезное ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло в центре Петербурга утром 14 августа, попало в объектив камеры видеонаблюдения. В аварии пострадали двое.

    ДТП случилось в 8:51 у дома 1 по Казанской улице, возле Казанского собора. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, как водитель «Мерседеса» идет на разворот из правого ряда, и ему в бок врезается ехавший по левой полосе мотоцикл. Судя по видео, байкер пытался положить мотоцикл на бок.

    После столкновения автомобиль остановился не сразу и немного протащил лежащего мотоциклиста по асфальту. Байкер в результате ДТП получил тяжелые травмы. Госпитализировали также 14-летнюю пассажирку автомобиля — дочь водителя. У нее травма плеча.

    По факту аварии полиция ведет проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с мотоциклом
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close