Видео: байкер влетел в повернувший у Казанского Mercedes уже лежа

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло в центре Петербурга утром
ДТП случилось в 8:51 у дома 1 по Казанской улице, возле Казанского собора. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, как водитель «Мерседеса» идет на разворот из правого ряда, и ему в бок врезается ехавший по левой полосе мотоцикл. Судя по видео, байкер пытался положить мотоцикл на бок.
После столкновения автомобиль остановился не сразу и немного протащил лежащего мотоциклиста по асфальту. Байкер в результате ДТП получил тяжелые травмы. Госпитализировали также
По факту аварии полиция ведет проверку.