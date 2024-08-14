Мотоциклист и девочка из «Мерседеса» пострадали прямо у колоннады Казанского собора

Серьёзное ДТП произошло утром 14 августа у Казанского собора в центре Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, около 8:50 на Казанской улице, 1, 40-летний мужчина на «Мерседесе», двигаясь по Казанской от Невского проспекта, решил развернуться и ударил попутный мотоцикл «Хонда».
25-летний мотоциклист в тяжёлом состоянии доставлен в Мариинскую больницу. Пострадала и несовершеннолетняя пассажирка «Мерседеса» — 14-летняя дочь водителя. Медики диагностировали у нее ушиб правого плеча и увезли в детскую больницу имени Раухфуса.
Пробки на месте ДТП не наблюдалось.