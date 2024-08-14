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    Мотоциклист и девочка из «Мерседеса» пострадали прямо у колоннады Казанского собора

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    Фото: полиция Петербурга
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    Серьёзное ДТП произошло утром 14 августа у Казанского собора в центре Петербурга.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, около 8:50 на Казанской улице, 1, 40-летний мужчина на «Мерседесе», двигаясь по Казанской от Невского проспекта, решил развернуться и ударил попутный мотоцикл «Хонда».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    25-летний мотоциклист в тяжёлом состоянии доставлен в Мариинскую больницу. Пострадала и несовершеннолетняя пассажирка «Мерседеса» — 14-летняя дочь водителя. Медики диагностировали у нее ушиб правого плеча и увезли в детскую больницу имени Раухфуса.

    Пробки на месте ДТП не наблюдалось.

    Фото: полиция Петербурга
    Фото: читатель «Фонтанки»

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