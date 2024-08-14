Дорогу Владимир — Муром — Арзамас перекрыли там, где утром сбивали беспилотники

«На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Предпринимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации, на текущий момент пострадавших нет», — заявил губернатор.

Местный губернатор Глеб Никитин рассказал о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки БПЛА в Кулебакском муниципальном округе.

Движение по участку дороги Владимир — Муром — Арзамас 14 августа перекрыли около города Кулебаки, где утром сбивали беспилотники. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Из-за атаки БПЛА в аэропорту Нижнего Новгорода утром вводили ограничения, однако сейчас он работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего же, как рассказали в Минобороны РФ, над Нижегородской областью сбили 11 дронов.