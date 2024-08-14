Дорогу Владимир — Муром — Арзамас перекрыли там, где утром сбивали беспилотники

Движение по участку дороги Владимир — Муром — Арзамас 14 августа перекрыли около города Кулебаки, где утром сбивали беспилотники. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.
Местный губернатор Глеб Никитин рассказал о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки БПЛА в Кулебакском муниципальном округе.
«На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Предпринимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации, на текущий момент пострадавших нет», — заявил губернатор.
Из-за атаки БПЛА в аэропорту Нижнего Новгорода утром вводили ограничения, однако сейчас он работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Всего же, как рассказали в Минобороны РФ, над Нижегородской областью сбили 11 дронов.
Отметим, атаке подверглась не только Нижегородская область. В Минобороны РФ сообщили, что 37 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» уничтожены над Курской областью, 37 дронов сбито над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской, один — над Ростовской.