«Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами». Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, он регулярно получает доклады о происходящем.



Американский лидер заявил, что говорит со своими сотрудниками про происходящее в Курской области, «вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней», пишет 13 августа РИА Новости. Он отметил, что Вашингтон находится в постоянном контакте и с Киевом.



«Это создает настоящую дилемму для Путина. Это всё, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — сказал Байден.

