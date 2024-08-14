«Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами». Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, он регулярно получает доклады о происходящем.
Американский лидер заявил, что говорит со своими сотрудниками про происходящее в Курской области, «вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней», пишет 13 августа РИА Новости. Он отметил, что Вашингтон находится в постоянном контакте и с Киевом.
«Это создает настоящую дилемму для Путина. Это всё, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — сказал Байден.
Ранее управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) заявило, что намерено расследовать возможные нарушения прав человека в Курской области, в связи с чем запросило у российских властей доступ в регион.
ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был объявлен режим контртеррористической операции.