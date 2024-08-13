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    Тело петербургского диджея нашли в Карелии через полтора месяца поисков

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    Тело 50-летнего петербургского диджея Максима Ананьина (DJ Pealot) нашли после полутора месяцев поисков. Об этом 13 августа сообщает издание 47news. СК РФ по Республике Карелия проводит доследственную проверку.

    «12 августа в ходе проведения поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено в лесном массиве вблизи поселка Лумиваара Лахденпохского района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    Для того чтобы установить причину гибели, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

    Максим пропал 30 июня во время музыкального фестиваля «кАстры» под деревней Лумиваара. Там он должен был быть в роли диджея, но что-то пошло не так. Максим не смог подключиться и ушел. Друзья сразу же начали искать его. Близкие тогда поделились, что у Максима есть некоторые проблемы со здоровьем. Полтора месяца потребовалось для того, чтобы найти мужчину.

    Как сообщает 47news со ссылкой на группу поиска, «опознание проведено по личным вещам».

    В Следственном комитете РФ по Республике Карелия уточнили, что «по результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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