Тело петербургского диджея нашли в Карелии через полтора месяца поисков

Тело 50-летнего петербургского диджея Максима Ананьина (DJ Pealot) нашли после полутора месяцев поисков. Об этом 13 августа сообщает издание 47news. СК РФ по Республике Карелия проводит доследственную проверку.



«12 августа в ходе проведения поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено в лесном массиве вблизи поселка Лумиваара Лахденпохского района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы установить причину гибели, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Максим пропал 30 июня во время музыкального фестиваля «кАстры» под деревней Лумиваара. Там он должен был быть в роли диджея, но что-то пошло не так. Максим не смог подключиться и ушел. Друзья сразу же начали искать его. Близкие тогда поделились, что у Максима есть некоторые проблемы со здоровьем. Полтора месяца потребовалось для того, чтобы найти мужчину.