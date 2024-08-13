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    Солиста «Коррозии металла» в Новороссийске задержала полиция

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    В Новороссийске солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержала полиция. По предварительной информации, он пытался заплатить за покупки в магазине фальшивой купюрой. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Полиция получила от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, информацию о подозрительных купюрах. Банкнота показалась сотруднику магазина ненастоящей.

    «В настоящее время в отношении 58-летнего мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Назначено наказание в виде административного штрафа», — уточнили правоохранители.

    Также сообщается, что во время того, как полиция разбиралась с Троицким, он вызывающе вел себя в магазине, ругаясь и размахивая руками. После лидер «Коррозии металла» пожаловался на плохое самочувствие, и его осмотрели медики. Затем Сергея Троицкого доставили в отдел полиции Центрального района.

    Купюру, которой музыкант пытался расплатиться, отправят на экспертизу.

    В апреле текущего года Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. По данным полиции, тогда на концерте в Нижнем Новгороде продавались футболки, толстовки, книги с запрещенной нацистской символикой.

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