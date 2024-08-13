Солиста «Коррозии металла» в Новороссийске задержала полиция

В Новороссийске солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержала полиция. По предварительной информации, он пытался заплатить за покупки в магазине фальшивой купюрой. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция получила от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, информацию о подозрительных купюрах. Банкнота показалась сотруднику магазина ненастоящей.