Солиста «Коррозии металла» в Новороссийске задержала полиция

В Новороссийске солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержала полиция. По предварительной информации, он пытался заплатить за покупки в магазине фальшивой купюрой. Об этом
Полиция получила от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, информацию о подозрительных купюрах. Банкнота показалась сотруднику магазина ненастоящей.
«В настоящее время в отношении 58-летнего мужчины составлен административный материал
Также сообщается, что во время того, как полиция разбиралась с Троицким, он вызывающе вел себя в магазине, ругаясь и размахивая руками. После лидер «Коррозии металла» пожаловался на плохое самочувствие, и его осмотрели медики. Затем Сергея Троицкого доставили в отдел полиции Центрального района.
Купюру, которой музыкант пытался расплатиться, отправят на экспертизу.
В апреле текущего года Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. По данным полиции, тогда на концерте в Нижнем Новгороде продавались футболки, толстовки, книги с запрещенной нацистской символикой.