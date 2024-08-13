На Лермонтовском проспекте при сносе гаража обнаружили боеприпасы

В Петербурге на Лермонтовском проспекте 13 августа в одном из гаражей специалисты наткнулись на неожиданную находку. По данным «Фонтанки», там лежали боеприпасы.



После смерти владельца гаража было принято решение снести помещение, находящееся около дома 48 по Лермонтовскому проспекту. Когда для этого на место приехали специалисты, то внутри гаража, по предварительной информации, они обнаружили гранату и несколько 37-миллиметровых мин. Сколько конкретно в гараже могло храниться боеприпасов — пока неизвестно.

В июне текущего года местный житель перепугал детей на футбольном поле «пакетом с гранатой», которая на самом деле оказалась макетом учебно-имитационной гранаты.