    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.66eur100.56

    На Лермонтовском проспекте при сносе гаража обнаружили боеприпасы

    2875
    2 комментария

    В Петербурге на Лермонтовском проспекте 13 августа в одном из гаражей специалисты наткнулись на неожиданную находку. По данным «Фонтанки», там лежали боеприпасы.

    После смерти владельца гаража было принято решение снести помещение, находящееся около дома 48 по Лермонтовскому проспекту. Когда для этого на место приехали специалисты, то внутри гаража, по предварительной информации, они обнаружили гранату и несколько 37-миллиметровых мин. Сколько конкретно в гараже могло храниться боеприпасов — пока неизвестно.

    В июне текущего года местный житель перепугал детей на футбольном поле «пакетом с гранатой», которая на самом деле оказалась макетом учебно-имитационной гранаты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close