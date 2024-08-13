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    Гладков: Жители Краснояружского района скоро смогут вернуться в свои дома

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    Вывезенные жители Краснояружского района Белгородской области, вероятно, смогут скоро вернуться в свои дома, поскольку ситуация там нормализуется. Об этом 13 августа заявил глава региона Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы местного населения. Видеозапись опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    «Ситуация уже нормализуется, надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома», — сказал Гладков.

    Ранее более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки. Около тысячи жителей района находятся в пунктах временного размещения.

    Власти области минувшим вечером закрыли въезд в Краснояружский район из-за активности противника. За вчерашний день после событий в Краснояружском районе переместили около 10 тысяч человек, также было решено отселить 12 тысяч человек из приграничных населенных пунктов, которые уже фактически закрыты.

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