Гладков: Жители Краснояружского района скоро смогут вернуться в свои дома

Вывезенные жители Краснояружского района Белгородской области, вероятно, смогут скоро вернуться в свои дома, поскольку ситуация там нормализуется. Об этом 13 августа заявил глава региона Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы местного населения. Видеозапись опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».



«Ситуация уже нормализуется, надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома», — сказал Гладков.



Ранее более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки. Около тысячи жителей района находятся в пунктах временного размещения.

