В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Он связан с сезонностью. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей <...>», — уточнили в федеральной службе.
В Роспотребнадзоре также объяснили, что в конце августа — начале сентября многие приезжают из отпусков, поэтому число контактов в общественных местах возрастает. На данный момент в РФ чаще всего встречается штамм коронавируса «омикрон». Также выделяются варианты FLiRT.
Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что новая мутация штамма коронавируса «омикрон» легче приживается в организме человека. Это происходит из-за того, что иммунная система не вырабатывает антитела к подвиду вируса JN.
Во вторник, 13 августа, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число инфицированных ковидом выросло на 29,1 % по сравнению с предыдущей неделей.