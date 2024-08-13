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    В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

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    В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Он связан с сезонностью. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

    «Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей <...>», — уточнили в федеральной службе.

    В Роспотребнадзоре также объяснили, что в конце августа — начале сентября многие приезжают из отпусков, поэтому число контактов в общественных местах возрастает. На данный момент в РФ чаще всего встречается штамм коронавируса «омикрон». Также выделяются варианты FLiRT.

    Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что новая мутация штамма коронавируса «омикрон» легче приживается в организме человека. Это происходит из-за того, что иммунная система не вырабатывает антитела к подвиду вируса JN.

    Во вторник, 13 августа, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число инфицированных ковидом выросло на 29,1 % по сравнению с предыдущей неделей.

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