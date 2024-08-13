В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Он связан с сезонностью. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей <...>», — уточнили в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре также объяснили, что в конце августа — начале сентября многие приезжают из отпусков, поэтому число контактов в общественных местах возрастает. На данный момент в РФ чаще всего встречается штамм коронавируса «омикрон». Также выделяются варианты FLiRT.