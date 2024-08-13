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    Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки из Самарской области

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    Суд в самарском городе Чапаевск избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для местного жителя Сергея Ващенко. Мужчине вменяют изнасилование и убийство двухлетней Миры. Как сообщает портал 63.RU, родных погибшей на заседании не было, они готовятся к похоронам.

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    Родная тетя девочки опубликовала 13 августа в своих соцсетях фото тела малышки. На снимке девочка в белом платье, ее лицо обезображено, виднеется открытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый Сергей Ващенко — сосед бабушки убитой. По предварительным данным, он выкрал ребенка с территории дома, затащил в заброшенную постройку, надругался над Мирой и нанес повреждения, которые привели к смерти. Девочку успели доставить в больницу, но врачи оказались бессильны.

    Сообщалось, что Ващенко ранее был неоднократно судим и состоял на учете у психиатра.

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