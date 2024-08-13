Грибы под Петербургом собирают тачками. Смотрите и завидуйте

Дождливая погода обеспечивает петербургских грибников радостью. Слой белых, судя по всему, идёт с юга Ленинградской области на север, рассказал «Фонтанке»
Белые грибы в основном собирают корзинами, реже — ведрами или коробками, а кто-то — тачками.
Среди довольно редких грибов, которые не все знают, — польский (он же коричневый гриб, панский гриб и моховик каштановый). Его относят то к боровикам, то к моховикам, то выделяют в отдельный род Imleria.
И по-прежнему в лесах много лисичек и подосиновиков.