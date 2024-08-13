В Следственном комитете Ленобласти рассказали, как и где пострадал мальчик из Кудрово, за жизнь которого почти месяц боролись врачи. По данным ведомства, смертельные травмы он получил при падении со скейта.
Как сообщили в областном СК 13 августа, следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Согласно материалам, в посёлке Дубровка 15 июля 11-летний ребёнок был вместе с матерью. Мальчик катался на своём детском скейте у здания «Часовня памятная в Невской Дубровке» и упал так, что потребовалась госпитализация.
Пострадавший поступил к медикам в тяжёлом состоянии. 47news писали, что на следующий день ребёнку стало хуже, и его перевели в Областную детскую клиническую больницу. 12 августа мальчик умер. Сообщалось, что он получил травму головы, отправившись кататься на самокате, но откуда именно он упал, было неизвестно.
СК возбудил дело после гибели ребёнка из Кудрово. Он упал, но не с самоката
В Следственном комитете Ленобласти рассказали, как и где пострадал мальчик из Кудрово, за жизнь которого почти месяц боролись врачи. По данным ведомства, смертельные травмы он получил при падении со скейта.
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