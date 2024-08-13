СК возбудил дело после гибели ребёнка из Кудрово. Он упал, но не с самоката

В Следственном комитете Ленобласти рассказали, как и где пострадал мальчик из Кудрово, за жизнь которого почти месяц боролись врачи. По данным ведомства, смертельные травмы он получил при падении со скейта.



Как сообщили в областном СК 13 августа, следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Согласно материалам, в посёлке Дубровка 15 июля 11-летний ребёнок был вместе с матерью. Мальчик катался на своём детском скейте у здания «Часовня памятная в Невской Дубровке» и упал так, что потребовалась госпитализация.



Пострадавший поступил к медикам в тяжёлом состоянии. 47news писали, что на следующий день ребёнку стало хуже, и его перевели в Областную детскую клиническую больницу. 12 августа мальчик умер. Сообщалось, что он получил травму головы, отправившись кататься на самокате, но откуда именно он упал, было неизвестно.

