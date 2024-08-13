    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    758мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.95eur96.69

    СК возбудил дело после гибели ребёнка из Кудрово. Он упал, но не с самоката

    3774
    2 комментария

    В Следственном комитете Ленобласти рассказали, как и где пострадал мальчик из Кудрово, за жизнь которого почти месяц боролись врачи. По данным ведомства, смертельные травмы он получил при падении со скейта.

    Как сообщили в областном СК 13 августа, следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Согласно материалам, в посёлке Дубровка 15 июля 11-летний ребёнок был вместе с матерью. Мальчик катался на своём детском скейте у здания «Часовня памятная в Невской Дубровке» и упал так, что потребовалась госпитализация.

    Пострадавший поступил к медикам в тяжёлом состоянии. 47news писали, что на следующий день ребёнку стало хуже, и его перевели в Областную детскую клиническую больницу. 12 августа мальчик умер. Сообщалось, что он получил травму головы, отправившись кататься на самокате, но откуда именно он упал, было неизвестно.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Смерть ребенкаПадение со скейтаДубровкаЛенобласть
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close